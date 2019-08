SCOREBOARD: Williams Lake Men’s Night golf results

Williams Lake Golf and Tennis Club Men’s Night Results

(July 25)

Game: Net Par Points

Flight 1 (0-9)

1.) Mike Rife – 8 handicap, 37 gross, 20 net part points

2.) Robert Lyons – 7 handicap, 36 gross, 20 net par points

3.) Rob Yaworski – 9 handicap, 38 gross, 19 net par points

4.) Morgan Day – 2+ handicap, 35 gross, 18 net par points

5.) Jarod Golightly – 0 handicap, 36 gross, 18 net par points

Flight 2 (10-13)

1.) Will Louie – 11 handicap, 36 gross, 22 net par points

2.) Chad Gill – 10 handicap, 40 gross, 18 net par points

3.) Indie Nicklin – 11 handicap, 40 gross, 18 net par points

4.) Ed Riplinger – 13 handicap, 41 gross, 18 net par points

5.) Adrian Vath – 13 handicap, 41 gross, 18 net par points

Flight 3 (14-19)

1.) Jason Kobelt – 15 handicap, 39 gross, 21 net par points

2.) Jim Bunting – 18 handicap, 42 gross, 20 net par points

3.) Will Bamsey – 14 handicap, 41 gross, 19 net par points

4.) Scott Cameron – 14 handicap, 41 gross, 19 net par points

5.) Owen Thomas – 14 handicap, 41 gross, 19 net par points

6.) Tyson Renwick – 15 handicap, 43 gross, 19 net par points

7.) Steve Alexander – 17 handicap, 42 gross, 19 net par points

8.) Ron Doering – 16 handicap, 43 gross, 18 net par points

9.) Glen Kerley – 18 handicap, 44 gross, 18 net par points

Flight 4 (20+)

1.) Harry Powell – 26 handicap, 42 gross, 25 net par points

2.) Doyle Flaherty – 20 handicap, 42 gross, 21 net par points

3.) Merv Bond – 20 handicap, 43 gross, 20 net par points

4.) Wayne Haw – 26 handicap, 46 gross, 20 net par points

5.) Emil Labossiere – 20 handicap, 44 gross, 19 net par points

6.) Dan Brosseuk – 24 handicap, 46 gross, 19 net par points

7.) Kalvin Hack – 25 handicap, 46 gross, 19 net par points

8.) Mathew Kent – 28 handicap, 50 gross, 19 net par points

9.) Hugh Gage – 27 handicap, 48 gross, 18 net par points

10.) Daryl Cyr – 29 handicap, 49 gross, 18 net par points

